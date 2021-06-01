"Зиму пережили, весну перезимовали, и лето перезимуем": 1 июня это самая популярная шутка в Иркутске

Раньше в это время жарило солнце. А сейчас?.

"Внимание! Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: +20\+33. Кто его увидит, скажите, чтобы вернулось! Его здесь очень ждут, сволочь гулящую!". Пожалуй, что эту шутку насчет погоды, опубликованную в паблике дтп38, можно считать самой удачной. Во-первых, оригинально. Во-вторых, все горожане разделяют. Потому что у нас не Санкт-Петербург, куда лето заглядывает, но его мало кто видит, потому что "в этот момент все были на работе". А Иркутск, один из самых солнечных городов страны, с Сочи по этому параметру спорит.

Да и весна в городе обычно стремительная - пару недель, и лето начинается, обычно уже в конце мая жара. А тут "природа испортилась". И пусть метеорологи говорят, что это в порядке вещей, все равно сибиряки недовольны. Потому что непорядок! Где буйная зеленая листва, примерно вот такая?

В мае прошлого года... Фото: Антон Михайлов.

Где жара? Если что, то нам нравится тот столбик, где +32 25 мая. Фото погоды сравнил иркутянин Антон Михайлов. А не +5 ...+8 ( именно такая погодка стоит в городе уже давно, а по утрам и до нуля опускается).

Погода 1 июня в Иркутске. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Такого мая я, пожалуй, не припомню за всю сознательную жизнь. Вчера, собираясь на прогулку, надела под кожанку зимний свитер и под конец замерзла! Надеюсь, лето будет не таким беспощадным, - пишет иркутянка Алина Майская.

Есть вариант спрятаться от непогоды в Ботаническом саду ИГУ. Фото: Алина Майская.

-Слушайте, 31 мая 2018 года в Иркутске была жара, - вспоминает преподаватель и художник Яна Лисицына. - Причем жара жаркая, невыносимая, избыточная. А сейчас я сижу около обогревателя, носки натянуты до горла...

Разнообразных шуток в тему полно, все соцсети забиты ими. Вот например: "Холодно нынче. Мужик в шлеме совсем замерз", - отмечает Виталий Петров. А сам в осенней куртке. Как, впрочем и все горожане.

"Поздравляю, дорогие, весну перезимовали! И лето перезимуем!. подбадривает народ ведущая радио "Комсомольской правды" в Иркутске Наталья Кравченко.

А раньше в это время жарило солнце.

Причем, согласно "свидетельским показаниям" жителей города, от холода первого июня в Иркутске страдают не только люди, но и домашние питомцы.

И даже коты замерзают и просятся в дом с балкона. Фото: Тамара Горохова.

"Пацанов выгнали гулять на балкон за утренний бедлам.Просятся домой, потому как обморозились в первый день лета", - такой подписью сопровождает фотографию Тамара Горохова.

А, говорят, скоро лето. И не просто лето. А жара. Верим?

Говорят, скоро снова будет жарко...

А те, кто заботится о здоровье, без шапки первого июня на улицу не выйдут. Фото Оксаны Светник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такой погоды 1 июня не было больше 100 лет: первый день лета в Иркутске стал одним из самых холодных в истории ( подробности)

Иркутск раскалится от жары: синоптики предупредили о резком изменении погоды (подробности)