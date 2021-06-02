Пьяный автомобилист спровоцировал ДТП с грузовиком и легковушкой в Тайшете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей в городе Тайшет. На улице Тимирязева столкнулись «Мазда 6», «Рено Сандеро» и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как пояснил полицейским предполагаемый виновник ДТП – водитель «Мазды», он просто хотел совершить обгон движущихся впереди него автомобилей, - отмечают специалисты.

При этом 41-летний мужчина не скрывает, что перед тем, как сесть за руль употреблял алкогольные напитки, но от медицинского освидетельствования он отказался. Пока уточняются все обстоятельства ДТП, уже известно, что в отношении водителя «Мазды» составлен протокол по статье «Не выполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

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