Пьяный автомобилист спровоцировал ДТП с грузовиком и легковушкой в Тайшете
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей в городе Тайшет. На улице Тимирязева столкнулись «Мазда 6», «Рено Сандеро» и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Как пояснил полицейским предполагаемый виновник ДТП – водитель «Мазды», он просто хотел совершить обгон движущихся впереди него автомобилей, - отмечают специалисты.
При этом 41-летний мужчина не скрывает, что перед тем, как сесть за руль употреблял алкогольные напитки, но от медицинского освидетельствования он отказался. Пока уточняются все обстоятельства ДТП, уже известно, что в отношении водителя «Мазды» составлен протокол по статье «Не выполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».
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