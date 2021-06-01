15-летний подросток упал с мотоцикла на высокой скорости в Заларинском районе Фото: Оксана ПАНТЕЛЕЕВА

В Заларинском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Событие произошло накануне днем на улице Нагорная в селе Бирит. На прилегающей территории дома 15-летний подросток не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. Несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован,- рассказали в ведомстве.

Несовершеннолетний мотоциклист находился за рулем без мотошлема. Кроме того, двухколесный транспорт не имел государственных регистрационных номеров. В настоящее время мотоцикл помещен на арестплощадку.

С начала года на территории региона зарегистрировано 36 автоаварий с участием мототранспорта, в которых 4 человека погибли и 32 получили травмы, 13 из которых – дети.

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