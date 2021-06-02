20 коллекций этнодизайнеров покажут на гала-показе в Иркутске 5 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 3 по 9 июня состоится 12-й международный фестиваль «Этоноподиум на Байкале», приуроченный к 360-летнему юбилею Иркутска и Году Байкала. Центральным мероприятием станет гала-показ этнодизайнеров России и стран СНГ. Он пройдет 5 июня в 20.00 на площади у памятника Александру третьему. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города в Иркутске, сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В этом году в рамках мероприятий, посвященных 360-летию города, мы решили выйти на открытую площадку. Название этого проекта «От Московских ворот до Амурских. Дорога к Великому океану». И в этом большая смысловая нагрузка. В фестивале планируется участие более 30 дизайнеров, которые приедут с разных регионов страны – от Крыма до Владивостока. Также свои работы покажут модельеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Всего будет представлено 20 коллекций. Основная тема – национальные традиции, национальный костюм, и его адаптация в современном мире, – рассказала президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева.

В рамках ежегодного фестиваля "Этноподиум на Байкале" пройдут мастер-классы, конференции, конкурс молодых дизайнеров, а также выставка русского костюма известного коллекционера и исследователя русской культуры Сергея Глебушкина.

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