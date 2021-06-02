Сообщения о минировании 30 детских садов в Братске были ложными. Фото:Администрация Братска

В Братске провели проверку 30 детских садов, откуда сегодня были эвакуированы дети из-за поступления сообщений о минировании. Тревога оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Садики возвращаются к обычному режиму работы и завтра с утра примут детей. Такая массированная информационная атака произошла впервые. Правоохранительные органы ведут тщательную работу по установлению авторов этих ложных сообщений. Я благодарю всех, кто принимал участие в обследовании детских садов. В первую очередь, сотрудников правоохранительных органов за четкую и слаженную профессиональную работу. Всех сотрудников детских садов, воспитателей, всех тех, кто оперативно занимался эвакуацией детей и временным размещением их в школах. Благодарю родителей за то, что не поддались панике, за терпение и понимание, - сказал Сергей Серебренников.

Напомним, утром 2 июня сообщения и минировании поступили на электронные почты 30 детских садов Братска. После чего детей оперативно эвакуировали в близлежащие школы. Всего из зданий дошкольных учреждений было выведено 2456 воспитанников и 733 сотрудника.

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Сообщения поступили в дошкольные учреждения № 1, 5, 15, 25, 26, 51, 57, 61, 64, 68, 70, 76, 77, 79, 83, 91, 93, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117.

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