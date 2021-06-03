Погода в Иркутске: 3 июня дождя не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 3 июня: в этот день в городе будет небольшая облачность, чаще сибиряков будут пригревать солнечные лучи. Дождя сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают.

- Днем в областном центре воздух прогреется до +26…+28, - отмечают синоптики. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

По данным Яндекса, в столице Приангарья атмосферное давление в норме – 721 миллиметр ртутного столба. Погода в Иркутской области 3 июня с переменной облачностью, осадки, если и будут, то не существенные. Ветер с порывами до 12 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +27…+32. При облачности до +17…+22.

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