«Сыну разорвала лицо, а мне покусала руку»: как семье из Братска удалось наказать хозяйку за нападение овчарки на детской площадке

Так выглядел Миша сразу после нападения собаки. Фото: предоставлено родителями ребенка.

Новую детскую площадку в частном секторе района Сосновый Бор, что под Братском, открыли в октябре прошлого года. Естественно, что городок тут же облюбовала вся детвора. Повел туда своих младших сыновей, 10-летнего Колю и 5-летнего Мишу, и местный житель Александр (фамилию семья просила не называть – прим. Ред.).

- Наш дом находится буквально напротив этой площадки, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Александр. – Я побыл с ребятишками некоторое время, а потом ненадолго решил забежать домой, Коля и Миша остались играть.

Что произошло через несколько минут после ухода Александра, он знает со слов родителей других детей. Внезапно на игровую площадку прибежала огромная овчарка. Громким лаем и рыком она настолько перепугала детвору, что ребятишки бросились врассыпную. Кто постарше, заскочил на качели или повис на турнике. Посреди площадки остался лишь маленький Миша. Малыш оцепенел от ужаса, не мог пошевелиться. На него и бросилась собака. Разъяренный пес повалил мальчишку на землю и клыками впился ему в голову. Затем начал рвать на ребенке одежду.

Собака впилась клыками в лицо мальчика. Фото: предоставлено родителями ребенка.

- Овчарка разорвала сыну щеку, - продолжает Александр. – Каким-то чудом, не задела глаза. На помощь Мише бросился один из наших соседей, который был неподалеку. Он отогнал эту псину и помог сыну подняться. Тут я подбежал. До сих пор страшно вспоминать, как рыдал от боли окровавленный Миша. Вместе с Колей мы отвели его домой.

Пока мама обрабатывала Мише раны, Александр решил вернуться на площадку, чтобы узнать, что за собака напала на сына, и есть ли у нее хозяин.

- Я был в таком состоянии, что схватил нож для самообороны, - говорит Александр. – Когда увидел этого пса, сам испугался. Он огромный! И вел себя агрессивно. Рычал, лаял, метался из стороны в сторону. За ним бегала какая-то женщина, пыталась поймать, но он не давался. А потом кинулся на других детей, которые остались на площадке. Когда я подбежал, чтобы защитить ребятишек, псина вцепилась мне в руку.

«Зашиваться» в травмпункт отец с сыном поехали вместе: у Миши раны на лице, у Александра – на руке. Мальчик с отцом неделю провели в больнице. Мама пострадавшего ребенка начала действовать, чтобы наказать владельцев разъяренного пса. Выяснилось, что собака сбежала с фермы, которая находилась недалеко от той самой детской площадки. А женщина, что пыталась догнать и усмирить овчарку, оказалась хозяйкой. Она предприниматель, ей и принадлежала ферма.

- Пока мы ездили в травмпункт, жена вызвала участкового, он зафиксировал нападение, собрал показания с очевидцев, - говорит Александр. – Хорошо, что на площадке в тот момент находились другие люди. А хозяйка в первые дни отмалчивалась, на контакт не выходила. Даже по-человечески даже не извинилась. Потом уже пришла и просто спросила: «Чего вы хотите?».

А хотела семья покусанного Миши, на лице которого остались шрамы, по закону наказать владелицу собаки. То, что она недосмотрела за питомцем, очевидно. Александр с женой подали заявление в суд. Рассмотрение шло более полугода.

- Сначала она подтвердила, что это ее собака, потом начала говорить, что не ее, - говорит Александр. – Наняла адвоката, мы сделали то же самое. Хотели взыскать с нее 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. В итоге нам присудили 55 тысяч: 35 за нападение на Мишу, 20 – за нападение на меня.

Отцу мальчика пес прокусил руку. Фото: предоставлено родителями ребенка.

Разъяренной овчарки, признается Александр, с осени не видно. Скорее всего, пса перевезли в другое место, либо сдали в питомник. Что касается Миши, то у него помимо шрама осталась психологическая травма.

- Сын теперь вздрагивает, увидев даже небольшую собачку, - заключает Александр. – А еще стал немного заикаться. Надеемся, что со временем это пройдет. А шрам можно удалить с помощью пластики.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, кандидат юридических наук, член Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области:

«Доказать, кому принадлежит животное, сложно»

- Если на вас напала собака, в первую очередь нужно зафиксировать травмы. Обязательно обращайтесь в больницу. Врач после осмотра должен передать протокол в полицию о том, где со слов пострадавшего, где, когда и при каких обстоятельствах были получены раны. Если собака бродячая, значит, ответственность должна нести администрация города, если домашняя – владелец. Правда, в этом случае придется доказывать, что животное принадлежит конкретному человеку. А это не так просто! Ведь многие владельцы держат собак без всяких документов. Здесь в помощь вам показания очевидцев, на глазах которых произошло нападение. Но самый идеальный вариант – видеозапись с телефона или с камер видеонаблюдения. Только действовать нужно быстро, записи с камер долго не хранят. Конечно, нужно обязательно обратиться в полицию, чтобы проверку провел участковый. Он может выяснить, чья собака покусала вас. Для получения компенсации морального и материального вреда важно, чтобы все лечение, а также медикаменты, которые вам назначал врач, фиксировались в медицинских картах. Если собака искусала ребенка и у него теперь психологическая травма, документируйте каждое обращение к психологам. Все это собрать для суда сложно, так что лучше наймите профессионального юриста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьнице, которой бродячая собака разорвала лицо, выплатят более 300 тысяч рублей компенсации (Подробности)

В Бурятии стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика в том же районе, где псы искусали девушку (Подробности)

«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)

«На его теле было кровавое месиво»: родные покусанного 11-летнего мальчика из Бурятии рассказали о его состоянии (Подробности)