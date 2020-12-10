Школьнице, которой бродячая собака разорвала лицо, выплатят более 300 тысяч рублей компенсации. Фото: Елена Трифонова

Историю 13-летней Леси Каблуковой из поселка Октябрьский Иркутской области «Комсомолка» рассказывала в июле этого года. Прямо в центре поселка на девочку напала бродячая собака. Разъяренная дворняга настолько сильно впилась клыками в лицо девочки, что разорвала ей щеки и сломала нос. Врачи наложили Олесе 13 швов и сразу предупредили ее маму Юлию, что дочке нужна пластическая операция.

В родном поселке сделать такую операцию, конечно, никто не смог бы. К счастью, после публикаций в СМИ, маме Леси позвонил врач Иркутской детской областной больницы и предложил привезти дочку на обследование. Чтобы школьница смогла съездить в далекий Иркутск, денег на дорогу ей помогли собрать местные журналисты, волонтеры из сообщества «Стрижи» и просто неравнодушные жители Чунского района.

Так Олеся выглядела до нападения собаки и после. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

- Благодаря отличной работе доктора Андрея Шмелева, который оперировал дочку сразу после нападения пса, заживление прошло хорошо, - рассказывала "КП"-"Иркутск" мама Леси Юлия Каблукова. – Врачи сказали, что некоторые рубцы затянутся сами. Остальное нам исправят с помощью пластической операции в мае следующего года. Леся попала в список благотворительной медицинской акции «Операция «Улыбка». Ее цель - вернуть ребятишкам с разными патологиями лица радость жизни. Операции проводят лучшие пластические хирурги мира.

Чтобы наказать виновных в том, что по улицам поселка бегают агрессивные собаки, Юлия Каблукова написала заявление в прокуратуру. На днях, в этом деле, наконец, была поставлена точка. Так как отлов безнадзорных животных является полномочиями администрация Чунского района, местный прокурор направил в Чунский районный суд иск с требованием обязать администрацию компенсировать моральный вред Лесе и возместить расходы, понесенные на проезд к месту лечения и обратно.

- Меры по отлову безнадзорных животных были недостаточными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Требования прокурора были удовлетворены. Суд обязал администрацию возместить расходы в 10 тысяч рублей и компенсировать моральный вред ребенку в 300 тысяч рублей.

Реабилитация Леси пока не завершена. В феврале ее ждет очередное обследование в Иркутске.

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