109 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 3 июня возросло до 70 322. За сутки в это число вошли 109 инфицированных, кому положительные результаты ПЦР-тестов пришли за последние 24 часа. Об этом сообщает оперативный штаб Приангарья.

- Из этого числа за время пандемии выздоровели уже 68 402, за сутки +118, - отмечают специалисты.

В ковидных госпиталях региона медики лечат сегодня 1197 пациентов. К несчастью, летальные исходы в области продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 5 человек от новой коронавирусной инфекции. Всего в Приангарье COVID-19 унес жизни уже 2588 инфицированных, еще 280 зараженных коронавирусом умерли от иных тяжелых заболеваний.

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