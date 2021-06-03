Погода в Иркутске 5 июня 2021: синоптики рассказали, чего ждать в День города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Небесная канцелярия» в Иркутске была такой капризной этой весной, поэтому пока улицы областного центра освещены ярким солнцем, горожане уже думают, какой будет погода в Иркутске 5 июня 2021, ведь в этот день столица Приангарья начнет отмечать юбилей! Городу на Ангаре – 360 лет!

Ну что сказать, кажется, погода в Иркутске 5 июня 2021 вновь разочарует многих. А кого-то, возможно, и нет. Объясним. Синоптики Гидрометцентра России обещают, что в ближайшую субботу в городе пройдет дождь.

- Вероятность дождя 87%, выпадет примерно 7.4 миллиметра осадков, - отмечают метеорологи.

Но! Это будет самый настоящий летний дождь! Воздух в этот день прогреется до +29 градусов. Так, что многим потоки прохладной воды с небес придутся по душе, особенно любителям прогулок под дождем. Тем более, что ветер подует 5 июня не сильный, скорость воздушных потоков составит всего 1 м/с.

В любом случае, какой бы ни была погода в Иркутске 5 июня 2021, в городе пройдет несколько десятков праздничных событий. Основными площадками для гуляний будут остров Юность - здесь программа для детей с караоке и танцами - и Набережная Ангары - на площади у памятника Александру III по традиции появится сцена. Там запланированы активные мастер-классы, концерты, фестивали и дискотека – подробности здесь.

Погода в Иркутске на 5 июня 2021 известна, но День города отмечаем и 6-го числа. Праздник в этот день пройдет в сквере Кирова. Для поклонников поэзии и прозы организуют "Литературный квартал". С 12.00 до 16.00 горожане могут принять участие в конкурсах и викторинах, послушать стихи и прозу. Обещают, что своими голосами иркутян порадуют артисты Иркутской областной филармонии. Узнаем тогда прогноз погоды и на 6 июня. И снова синоптики спешат разочаровать. Снова дождь - не такой сильный, но при этом будет гораздо прохладней - всего +16 градусов. Да еще и ветрено, метеорологи Гидрометцентра России обещают до 6 м/с.

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Такова погода в Иркутске на 5 июня 2021. Не испугал Вас прогноз?

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