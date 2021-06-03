Гранату времен Второй мировой войны в огороде откопал житель Иркутской области. Фото: Росгвардия Иркутской области

В поселке Оса Боханского района местный житель, копаясь в огороде, нашел гранат, такие боеприпасы применялись во время Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД региона и Росгвардии Приангарья.

Как рассказали полицейским хозяева участка, раньше на этом месте стоял старый деревянный дом.

- На место выехали следственно-оперативной группы и взрывотехники ОМОНа Росгвардии, - рассказывают в региональном МВД.

Они выяснили, что это действительно ручная осколочная граната системы Миллса, да притом представляющая опасность. Специалисты вывезли в специальном взрывозащитном контейнере на полигон, где уничтожили.

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