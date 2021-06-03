По запросу депутатов проверят предприятие по утилизации отходов в Ангарске

Депутаты встретились с ангарчанами в рамках работы над парламентским запросом.

Депутаты Заксобрания Иркутской области в Ангарске посетили предприятие по утилизации медицинских и биологических отходов. Вице-спикер областного парламента Ольга Носенко отметила, что от жителей поступали жалобы на дым с предприятия. Люди жаловались, что чувствуют его в своих домах, квартирах.

В результате был сформирован парламентский запрос. Затем на комитете по собственности и экономической политике Законодательного Собрания было принято решение организовать рабочую поездку депутатов в Ангарск.

Как отметила Ольга Носенко, при посещении предприятия факты выброса едкого дыма не были обнаружены. Однако на встрече с жителями депутатам показали многочисленные видео, на которых видно, что ночью с территории предприятия поднимается дым.

Депутаты приняли решение оставить запрос на контроле и обратиться в компетентные органы для проведения проверки.

В рабочей поездке также приняли участие председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, депутаты Светлана Шевченко и Сергей Бренюк.