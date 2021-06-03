Набор в педагогические классы начался в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Открытый набор в педагогические классы начался в Иркутске. Новый муниципальный проект стартует в общеобразовательных организациях областного центра со следующего учебного года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- Целью проекта является создание условий для осознанного выбора обучающимися профессии педагога. Это не просто предпрофессиональная подготовка психолого-педагогической направленности, это еще и возможность увидеть профессию педагога изнутри, познакомиться с ее особенностями, получить первичные навыки, попробовать себя в роли учителя, наставника, вожатого. "Иркутский педагогический класс" ждет своих учеников, а школа ждет молодых талантливых педагогов", — отметил начальник департамента образования администрации города Олег Ивкин.

Со следующего учебного года такие классы откроются в школах №15, 23 и гимназии № 2. Также набор проводится и среди учеников других образовательных учреждений. Попадут в профильный класс выпускники девятых классов, имеющие аттестат об основном общем образовании, желающие освоить азы профессии педагога. Учитывается общественно-педагогическая активность учащегося, организационные и коммуникативные способности, достаточный уровень учебной подготовки для дальнейшего получения профессионального педагогического образования.

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