Шесть человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались еще шесть человек. Об этом сообщает оперативный штаб Иркутской области.

Всего с начала пандемии Приангарье потеряло уже 2874 человек: причиной смерти 2594 из них стал COVID-19, еще 280 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

- В ковидных госпиталях сегодня находятся на лечении 1243 пациента, - отмечают специалисты.

За сутки в Иркутской области зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения, таким образом, возросло до 70 426. С начала распространения инфекции в регионе от COVID-19 удалось вылечить 68 514 человек ( за сутки +112).

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