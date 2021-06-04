Внедорожник врезался в ларек с квасом в Слюдянке в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД в городе Слюдянка работают на месте аварии, где внедорожник, уходя от столкновения с Тойотой, врезался в ларек с квасом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло сегодня около 7 утра на трассе Р-258 «Байкал», - рассказываю полицейские. – Предварительная версия случившегося такая: водитель Тойоты при повороте налево не уступил дорогу Ниссану. Водитель внедорожника, чтобы избежать столкновения вывернул руль автомобиля вправо, протаранил палатку с квасом, а после врезался в припаркованную фуру.

К счастью, в ларьке в этот час никого не было. Мужчина за рулем внедорожника в ДТП также не пострадал. А водитель большегруза от удара только проснулся. В это время он мирно спал в припаркованной фуре.

Читайте также:

Таежный блокпост: медведь вымогал еду у пассажиров автобуса на трассе в Иркутской области. Топтыгин вышел из леса и перекрыл дорогу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08