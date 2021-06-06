Экс-директор коррекционной школы в Иркутской области подозревается в незаконной выплате себе миллиона рублей

Экс-директор коррекционной школы в Иркутской области подозревается в незаконной выплате самой себе миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области будут судить бывшего руководителя одной из коррекционных школ. Исполняя обязанности руководителя, по версии следствия, она совершила мошенничество в крупном размере.

- С 2018 по 2020 годы обвиняемая фиктивно трудоустроила в школу-интернат супруга своей знакомой на должность вахтера, который также в последующем был трудоустроен на должности дворника и рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, - рассказали в СУ СКР по региону.

Однако на самом деле мужчина в учреждении не работал. Зарплата перечислялась на его банковскую карту, которая оказалась прикреплена к личному номеру телефона директора школы-интерната. В итоге руководитель учреждения получала деньги за несуществующего работника сама и тратила, как вздумается. Таким образом, как предполагают следователи, она могла украсть 950 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд.