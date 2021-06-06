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Происшествия6 июня 2021 6:20

Иркутская область вышла на второе место в стране по площади лесных пожаров

6 июня в регионе горит почти 8 тысяч га тайги
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Иркутская область вышла на второе место в стране по площади лесных пожаров

Иркутская область вышла на второе место в стране по площади лесных пожаров

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наступило лето, и вновь горит тайга. По данным авиалесоохраны на утро 6 июня, Иркутская область вышла на второе место в стране по площади лесных пожаров. Огонь бушует почти на 8 тысячах гектаров. Больше полыхает только в Красноярском крае - 11,2 тысячи гектаров.

- Режим ЧС введен в трех субъектах Российской Федерации: на всей территории Тюменской области, в двух территориях Иркутской области и в одной - в Красноярском крае, - отметили специалисты авиалесоохраны.

Огонь тушат. Всего в Иркутской области, по последним данным на утро воскресенья, горит девять точек. Накануне жители севера региона заметили дым от пожаров в тайге.

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