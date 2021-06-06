МЧС: на реке Уда в Иркутской области прибывает вода

А так выглядела Бирюса, когда в конце мая в ней тоже повышался уровень воды. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Уда в Иркутской области прибывает вода. Так, 6 июня вблизи деревни Хадама ее уровень поднялся до 547 сантиметров, превысив критическую отметку в 500 сантиметров. Однако в течение суток вода должна уйти.

- 7-8 июня на реке Уда в районе Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280-320 см при критической 320 см, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Также вода может прибывать возле села Широково и населенного пункта Октябрьский. Вероятно, что подтопит пониженные участки поймы.

Спасатели дежурят в режиме повышенной готовности. Развернут межведомственный оперативный штаб.

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