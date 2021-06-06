Двое детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в Тайшете. Фото: прокуратура Иркутской области.
Ранним утром 6 июня в Тайшете произошла трагедия. Сгорел деревянный одноэтажный дом, погибли 24-летний парень и двое его детей. Малышам было всего лишь 1 год и 7 месяцев и 5 лет.
- Причины устанавливаются, - отметили в прокуратуре по Иркутской области. - Организована проверка, как велась профилактика безнадзорности несовершеннолетних.
Пока нет официальных подробностей о том, из-за чего начался пожар. Если проверка покажет какие-либо нарушения, прокуратура примет меры.
В МЧС по Иркутской области добавили, что горел не только дом, но и хозяйственная постройка. Пожар потушили за полчаса. На месте работали 12 спасателей и три машины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иркутская область вышла на второе место в стране по площади лесных пожаров
6 июня в регионе горит почти 8 тысяч гектаров тайги (подробности)