Двое детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в Тайшете. Фото: прокуратура Иркутской области.

Ранним утром 6 июня в Тайшете произошла трагедия. Сгорел деревянный одноэтажный дом, погибли 24-летний парень и двое его детей. Малышам было всего лишь 1 год и 7 месяцев и 5 лет.

- Причины устанавливаются, - отметили в прокуратуре по Иркутской области. - Организована проверка, как велась профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

Пока нет официальных подробностей о том, из-за чего начался пожар. Если проверка покажет какие-либо нарушения, прокуратура примет меры.

В МЧС по Иркутской области добавили, что горел не только дом, но и хозяйственная постройка. Пожар потушили за полчаса. На месте работали 12 спасателей и три машины.

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