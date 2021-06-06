СК о пожаре с тремя погибшими в Тайшете: 24-летний парень пытался спасти своих детей. Фото: прокуратура Иркутской области.

Стали известны подробности трагедии в Тайшете, где ранним утром 6 июня при пожаре в частном деревянном доме погибли двое детей в возрасте 5 лет и 1 год 7 месяцев и их 24-летний отец. Их тела нашли сотрудники МЧС

- По версии следствия, мать оставила детей ночью без присмотра, а сама отправилась отдыхать с подругой, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьей не проживал. Вероятнее всего он пытался спасти детей, однако погиб сразу как проник в дом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Названа и предварительная причина пожара - это могло быть короткое замыкание электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.

Проверку также организовала прокуратура.