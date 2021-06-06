В ДТП с несколькими машинами в Усолье-Сибирском погибла женщина-пешеход Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 6 июня в Усолье-Сибирском произошла смертельная авария. Столкнулись несколько машин, под колесами погибла женщина-пешеход.

- Инцидент произошел около 12 часов вблизи торгового дома "Кристалл", - отметили в ГУ МВД по Иркутской области. - Личность погибшей устанавливается. На месте находится следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Судя по фото, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Предположительно, столкнулись две легковые машины и грузовик. Причина аварии станет известна позже.

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