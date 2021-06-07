Житель Иркутска подозревается в краже ноутбука и телевизора из хостела в Туле Фото: Виктория МИНАЕВА

В городе Тула задержан житель Иркутска, который подозревается в совершении кражи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Тульской области.

- В дежурную часть полиции отдела полиции «Центральный» поступило заявление от администратора одного из городских хостелов, - рассказывают полицейские. - Девушка пояснила, что со стойки администратора совершена кража ноутбука и телевизора.

Полицейские просмотрели записи видеонаблюдения. Оказалось, что техника «приглянулась» 43-летнемй жителю Иркутска. Мужчина, кстати, ранее уже признавался виновным в преступлениях - был судим. Сотрудники МВД задержали его и доставили в отделение полиции, чтобы разобраться в случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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