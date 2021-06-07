Фильм «Тихое место 2», премия Муз ТВ, матчи и ЕГЭ интересовали жителей Иркутска на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области – активные пользователи Интернета, их интересует множество вещей, происходящих не только в Приангарье. Чем интересовались сибиряки на минувшей неделе, рассказывает Яндекс.

Так, на первое место вышел фильм «Тихое место 2» - это ужасы, фантастика. Видимо, иркутяне любят пощекотать свои нервы. В ролях Эмили Блант, Милли Симмондс, Киллиан Мерфи, режиссер Джон Красински. Еще один фильм, который попал в рейтинг интересов жителей Приангарья – это «Круэлла». Эта злодейка впервые появилась в 1961 году в мультфильме «101 далматинец», женщина хотела сшить шубу из пятнистых собачек. В фильме же о собаках речи нет – в центре судьба самой Круэллы Де Виль.

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