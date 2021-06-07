Уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске превысил критическую отметку 7 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске превысил критическую отметку 7 июня. Об этом сообщил глава города Нижнеудинск Александр Путов.

В своих соцсетях он разместил фотографию специализированного гидрологического бюллетеня. На ней ясно видно, что уровень воды реки Уда 7 июня уже 328 сантиметров, тогда как критической является отметка в 320.

Напомним, о том, что в Нижнеудинске ожидается повышение уровня рек из-за дождей, сотрудники МЧС сообщили накануне. 49 спасателей с гидрокостюмами, спасательными жилетами и лодками уже находятся в городе. Они дежурят в наиболее опасных местах.

С трудностями городу пришлось столкнуться уже накануне. Александр Путилов сообщил, что из-за затягивания илом и песком галереи в русле реки остановился транспортный водозабор. Без воды остались два садоводства «Экспресс» и «Спутник». Сегодня туда будет доставка питьевой воды, специалисты будут трудиться над восстановлением водоснабжения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08