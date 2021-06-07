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Общество7 июня 2021 5:12

100 часов обязательных работ получил житель Иркутской области, оскорбивший судебного пристава

Мужчина свою вину на суде не признал
Мария КНЯЗЕВА
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100 часов обязательных работ получил житель Иркутской области, оскорбивший судебного пристава

100 часов обязательных работ получил житель Иркутской области, оскорбивший судебного пристава

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Приангарья привлекли к уголовной ответственности за оскорбление судебного пристава. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Мужчину доставили в в Слюдянское районное отделение судебных приставов УФССП России по Иркутской области для составления протокола о привлечения к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - рассказывают специалисты. – Там он начал оскорблять судебного пристава.

Так, плюсом к административному протоколу мужчина получил и уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

- В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся, - отмечают в УФСПП РФ по Приангарью.

Судья назначил нарушителю наказание в виде ста часов обязательных работ.

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