41 ДТП произошло в Иркутской области за неделю, 6 человек погибли Фото: ГУ МВД по Иркутской области

41 дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Приангарья с 31 мая по 6 июня. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- За это время в регионе в автоавариях погибли 6 человек, еще 48 получили травмы различной степени тяжести, - говорят инспекторы. – Установлено, что в двух ДТП водители автомобилей были в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД составили рейтинг причин ДТП. Так, на первом месте - неправильно выбранная скорость при условиях на дорогах, из-за этого произошло 9 аварий. Несоблюдение очередности проезда вызвало 7 столкновений машин. Нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части повлекло за собой еще 6 происшествий, четыре раза водители не уступили дорогу пешеходам на переходах, еще 4 - не держали нужную дистанцию.

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