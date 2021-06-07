Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области установила причину пожара в Тайшете, где погибли двое детей и их отец. В результате осмотра места происшествия дознаватели пришли в выводу, что возгорание в жилом доме началось с веранды, где произошло короткое замыкание включенного в сеть холодильника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар в деревянном одноэтажном доме произошёл ночью 6 июня в Тайшете на улице Орджоникидзе. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 04:17. К месту прибыли три пожарных расчёта. Жилой дом и баня на момент прибытия пожарных были полностью охвачены огнём. На месте находилась хозяйка. Женщина объяснила, что в доме находятся двое её детей. Позже выяснилось, что огонь отрезал людям путь к эвакуации, - рассказали в ведомстве.

В ходе тушения пожара и разбора обрушившихся обломков были обнаружены погибшие члены семьи: 24-летний отец, 5-летняя девочка и мальчик в возрасте 1 года 7 месяцев. В 04:58 открытый огонь был потушен, в 07:01 ликвидированы последствия пожара. Дом поврежден огнём на площади 36 квадратных метров.

В настоящее время продолжается доследственная проверка для установления обстоятельств пожара.

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