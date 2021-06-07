Дно Байкала очистили от покрышек и деталей судов водолазы в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Международный день очистки водоемов, прошедший в выходные, сотрудники МЧС совместно с активистами Приангарья "отпраздновали" уборкой дна озера Байкал. Экологическая акция прошла в Байкальске Слюдянского района. От МЧС России было задействовано 45 сотрудников, из них 20 водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Общим решением стало проведение субботника на Байкале в Слюдянском районе, где поток туристов не уступает популярным местам в посёлке Листвянке и на острове Ольхон. После таких многочисленных визитов отдыхающих на берегу остается много мусора, который чаще всего попадает в водоем, тем самым загрязняя его, - рассказали в ведомстве.

В тот день водолазы исследовали больше тысячи квадратных метров дна озера в районе городского причала. Также сотрудники МЧС и активисты очистили несколько километров берега. Среди выловленного мусора попадался и крупногабаритный, такой как покрышки и детали судов, их из воды вытаскивали при помощи верёвок. Чаще всего со дна поднимали стекло, бутылки и другой бытовой мусор. Его паковали в мешки, которые далее передавали на сушу. А тем временем на берегу весь собранный мусор волонтеры сортировали для дальнейшей утилизации.

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