Белый пришелец: серебристый изюбрь попал в фотоловушку заказника в Бурятии. Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

В Фролихинском заказнике в Бурятии в фотоловушку попал Белый пришелец. Так сотрудники назвали изюбря с уникальным светлым окрасом. Об этом рассказали в аккаунте "Инстаграм" ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

- Нынешней поздней весной, после вскрытия ото льда Байкала, или, как говорят старожилы, по первому водопою в очередной раз я съездил в заказник «Фролихинский» и перезарядил там фотоловушки. Как обычно, сфотографировались уже знакомые лисицы, медведи, лоси, волк и изюбри. Для изучения животных важно знать, в том числе, даты и точное время суток их активности, а так же перемещение по разным участкам. А идентифицировать их порой непросто, - рассказал в соцсети старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Геннадий Янкус.

В этот раз специалистов ждала интересная находка - две камеры с разницей в 5 часов на расстоянии больше 3 километров сфотографировали изюбря со светлым окрасом. Сотрудники отметили, что уникальное животное "засветилось" на территории заказника впервые, поэтому прозвище ему дали Белый пришелец.