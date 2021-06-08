Бывший главврач больницы из Забайкалья отправится за решетку на 3 года за взятку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Забайкалье приговор суда услышал бывший главврач одной из районных больниц. Его обвинили в крупной взятке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

- По версии следствия, занимая должность главного врача, мужчина использовал свои должностные полномочия для получения взяток, - сообщили в ведомстве. – Деньги он брал от руководителя коммерческой фирмы за оказание помощи в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу. С 2017 по 2020 годы медик получил от руководителя фирмы 400 тысяч рублей.

Суд приговорил врача к 3 годам лишения свободы. Кроме этого, ему 3 года нельзя будет занимать руководящие должности в сфере здравоохранения.

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