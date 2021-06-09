Погода в Иркутске: 9 июня в городе жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 9 июня: весь день переменная облачность, дождя не будет. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе воздух прогреется до +25…+27, - радуют сибиряков синоптики. – Ветер в областном центре дует с юго-востока, скорость воздушных потоков 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза погоды в Иркутской области: в регионе также без осадков, дожди и грозы возможны только в северо-западных районах. Скорость ветра в Приангарье 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +24…+29, но если небо затянут облака будет не выше +22.

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