Уровень воды в реке в Тулуне опустился ниже критической отметки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По состоянию на утро 9 июня уровень воды в реке Ия в районе города Тулун в Иркутской области опустился ниже критической отметки. Об этом сообщает администрация города.

Уровень воды в реке Ия по данным на 8 часов утра составляет 716 сантиметров, тогда как критическим является уровень в 730 сантиметров.

В остальных населенных пунктах, расположенных на берегах данной реки уровень воды также падает. В районе Кирея «ушло» 29 сантиметров за сутки, в районе Икея 20 сантиметров за последние 8 часов.

Стоит отметить, что по-прежнему закрыт участок дороги, ведущий к садоводствам «Гранит», «Солнечный берег-1» и «Солнечный берег-2».

Напомним, что 8 июня уровень воды в Ие превысил критическую отметку. Вода поднялась до 7.5 метров.

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