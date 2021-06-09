Уровень воды в реке в Тулуне опустился ниже критической отметки
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
По состоянию на утро 9 июня уровень воды в реке Ия в районе города Тулун в Иркутской области опустился ниже критической отметки. Об этом сообщает администрация города.
Уровень воды в реке Ия по данным на 8 часов утра составляет 716 сантиметров, тогда как критическим является уровень в 730 сантиметров.
В остальных населенных пунктах, расположенных на берегах данной реки уровень воды также падает. В районе Кирея «ушло» 29 сантиметров за сутки, в районе Икея 20 сантиметров за последние 8 часов.
Стоит отметить, что по-прежнему закрыт участок дороги, ведущий к садоводствам «Гранит», «Солнечный берег-1» и «Солнечный берег-2».
Напомним, что 8 июня уровень воды в Ие превысил критическую отметку. Вода поднялась до 7.5 метров.
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