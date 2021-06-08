Уровень воды в реке Ие в Тулуне превысил критическую отметку Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке Ие в Тулуне превысил критическую отметку на 14 сантиметров и составляет 744 сантиметра. Уровень ее притока, реки Икей, в населенном пункте Икей, превысил критическую отметку на 2 сантиметра и составляет 432 сантиметра. Уровень реки Уда в посёлке Октябрьский Чунского района составляет 413 сантиметров при критической отметке в 420. Специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Частично подтопленными остаются два участка дорог в Тулунском районе: участок от села Гадалей до деревни Уйгат, и в городе Тулуне в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. На месте выставлены посты спасателей и ГИБДД, - рассказали в ведомстве.

5 оперативных групп спасателей работают в населенных пунктах, где существует угроза подтопления, это: город Нижнеудинск, село Широково Нижнеудинского района, посёлок Октябрьский Чунского района, Бирюса и Бирюсинск Тайшетского района. В двух последних сотрудники МЧС находятся с плавсредствами.

В городе Тулуне и в посёлке Уйгат сосредоточена оперативная группа в составе 49 сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области. С помощью беспилотников осуществляется мониторинг верховьев рек, спасатели осматривают прибрежную территорию для выявления возможных мест выхода воды на пойму.

Развернуты пункты временного размещения населения в случае возможной эвакуации.

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