Уровень воды в реке Ие в Тулуне продолжает расти Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне составляет 727 сантиметров при критической отметке 730 сантиметров. В верховьях реки отмечается понижение на 60 сантиметров, однако в течение дня 8 июня в Тулуне ожидается повышение уровня воды на 40-90 см, возможно затопление пониженных участков поймы реки. Вблизи Ии вода покрыла три участка дороги: Харантей-Аршан, от села Гадалей до деревни Уйгат, а также Тулуне в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. На месте выставлены посты спасателей и ГИБДД. Автоинспекторы патрулируют СНТ, ведут разъяснительные беседы с населением и сообщают водителям о путях объезда затопленных дорог. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На реке Икей в районе села Икей – уровень воды повысился на 86 сантиметров. На участке Широково-Октябрьский за прошедшие сутки также наблюдается повышение уровня воды на 90-140 сантиметров. На реке Уде в районе Нижнеудинска уровень воды составляет 226 сантиметров при критическом уровне 320, он продолжает снижаться. На участке Алыгджер-Нижнеудинск также отмечается понижение уровня воды на 85-100 сантиметров, - рассказали в ведомстве.

Сегодня специалисты прогнозируют повышение уровня воды в Уде до отметок 560-610 при критической отметке 570 сантиметров. В районе посёлка Октябрьский прогнозируется повышение уровня до отметок 420-470 сантиметров при критической отметке 420, возможен разлив воды в низменных участках. В зоне возможного подтопления сейчас находятся населённые пункты Октябрьский, Хоняки и Приудинск.

На реках Ленского бассейна наблюдается повышение уровня воды на 5-30 сантиметров, на реках Иркут, Ока, Бирюса – колебание уровней воды 15-40 сантиметров, на реках Китой, Белая – понижение уровней воды на 30-100 сантиметров.

В районе Бирюсинска Тайшетского района река Бирюса поднялась до уровня 333 сантиметра при критической отметке 400, в Шиткино – 496 сантиметров при критике 570.

Оперативные группы, созданные для мониторинга паводковой ситуации, работают в городе Нижнеудинске на реке Уде, в селе Широково Нижнеудинского района, в посёлке Октябрьский Чунского района, в деревне Уйгат Тулунского района на реке Ие.

В населённых пунктах Бирюса и Бирюсинск на реке Бирюсе в Тайшетском районе дежурят оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Аэромобильная группировка регионального МЧС в составе 49 человек находится в городе Тулуне. На вооружении всех отрядов спасателей необходимая техника, плавсредства, беспилотники.

В полной готовности находятся 11 пунктов временного размещения. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. В Главном управлении МЧС развернут оперативный штаб для постоянного мониторинга складывающейся обстановки и принятия экстренных мер.

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