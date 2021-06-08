Дорогу к садоводству подтопило под Тулуном из-за подъема воды в реке Ия

Перед опасным участком выставили наряды ГИБДД Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наряды ГИБДД выставили у подтопленной дороги в Тулунском районе, которая ведет к одному из садоводств. Причина – подтопление участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Участок дороги этот расположен в непосредственной близости к реке Ия, - отмечают полицейские. – При этом он не является единственным проездом - имеются альтернативные маршруты для движения транспорта.

Инспекторы информируют автомобилистов о подтоплении и показывают возможные пути объезда. Напомним, уровень воды в ряде рек Иркутской области приближается к критическим отметкам из-за обильных дождей. Сегодня вода в Ие в районе Тулуна поднялась до отметки в 723 сантиметра. Данные дают сотрудники ГУ МЧС России по Приангарью. Критическими в данном месте считаются 730 сантиметров.

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