«Рыдали и закрывали лицо тряпками»: сибиряк вытащил из горящего дома трех девочек

На фото сгоревший дом и Максим Ушаков. Фото: ГО ЧС по Бурятии, личный архив Максима Ушакова.

«Ну ничего себе сходил за хлебушком!», - теперь эту фразу про поход в магазин повторяет 21-летний житель бурятского села Тресково Максим Ушаков.

- Продуктовый находится на соседней улице. Как только я на нее вышел, увидел белый дым, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Максим. – Сначала подумал, печка, наверное, коптит. А потом как повалила чернота! Гляжу, горит пристрой к жилому дому. Я рванул к нему.

Вокруг ни души и Максим решил сам проверить, есть ли в горящем деревянном доме люди. Он перепрыгнул через палисадник и начал дергать ручку двери.

- Она была не очень крепкая, поэтому выдрал ее со второго раза, - продолжает Максим. – Забегаю внутрь, а там все в дыму. Вижу, на полу сидят три девочки. Одной лет 12, другой примерно 8, а третья еще меньше. Рыдают и тряпочками закрывают лицо. Они увидели меня и как закричат: «Дяденька, помогите, горим». Двух маленьких я взял за руки, а повел на выход, третья была постарше, побежала сама.

Дом выгорел полностью. Фото: ГО ЧС по Бурятии

Девочек парень вывел за ограду. Дома, как позже выяснилось, они были одни. Дети были в одних маечках и шортиках, быстро замерзли. Чтобы их согреть, Максим остановил первый проезжающий мимо автомобиль.

- Друг, пусть ребятишки у тебя посидят, погреются, а я попробую потушить дом, - крикнул Максим водителю. Тот не отказал. А Максим побежал в свой дом за ведрами.

- Возвращаюсь назад, а там все полыхает, - говорит Максим. – Даже пластиковые окна от большой температуры лопнули.

На помощь Максиму пришли соседи. Кто-то бегал с ведрами, кто-то подавал шланги со своих огородов. Отбить дом от огня пытались всей улицей. Но сбить пламя не удалось. Когда приехали пожарные, постройка горела, как спичка, и выгорела дотла. Тут и родители девочек приехали.

- Они сказали, что просто отъехали в магазин и оставили дочек одних, - говорит Максим. – Сказали мне спасибо, а больше я ничего выяснять не стал. Главное для меня, что девчонки остались живы.

Максима ждет награда. Фото: личный архив Максима Ушакова.

Некоторые подробности узнали в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Оказалось, что погорельцы переехали в Бурятию из Украины. По словам Максима, глава семейства продавал односельчанам мясо и колбасу собственного производства. Так как родственников у переселенцев в России больше нет, их временно приютили соседи. Решается вопрос о поиске жилья для многодетной семьи.

Ну а Максима Ушакова ждет награда. Почетную грамоту ему уже пообещали выдать в руководстве ГО ЧС. А зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской дал поручение подготовить документы для вручения парню государственной награды «За отвагу на пожаре».

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