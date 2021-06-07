Вода в реках Тулуна и Нижнеудинска поднимется до критических отметок Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спустя два года после сильных наводнений в Иркутской области, пострадавшие города вновь находятся в состоянии полной боевой готовности. Речь о Тулуне и Нижнеудинске, где после прошедших 6 июня сильных дождей (в горной местности выпало до 39 миллиметров осадков за 12 часов) на реках вновь начала подниматься вода. По состоянию на 7 июня уровень в реке Ия, в Тулуне поднялся до 664 см. По прогнозу спасателей, в ближайшее время он увеличится до 750 см при критической отметке в 730 см.

Не самая лучшая ситуация и в Нижнеудинском районе. 8-9 июня на реке Уде в селе Широково вода поднимется до 560-610 сантиметров при критике в - 570 сантиметров. Кстати, в Нижнеудинск уже выехала аэромобильная группировка из 49 сотрудников МЧС. С собой у спасателей жилеты, гидрокостюмы и лодки. Если ситуация начнет резко ухудшаться, на место в любую минуту готов вылететь вертолет Ми-8.

- Ситуация улучшается, вода постепенно уходит, - прокомментировал корреспонденту «КП»-«Иркутск» первый заместитель главы Нижнеудинска Юрий Маскаев. – Подтопленных участков у нас нет. Дамба, которую строят после наводнения 2019 года, справляется. Вот только из-за аврийного отключения транспортного водозабора, временно нет холодной воды в микрорайонах «Экспресс» и «Спутник». Местным жителям подвозят питьевую воду.

Что касается прогноза погоды от синоптиков, то он пока не самый радужный. 8 июня днем в южных, верхнеленских и северных районах местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кроме этого, усилится северо-западный ветер до 15-18 м/с.

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