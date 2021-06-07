Синоптики рассказали, когда жара вернется в Иркутск Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу обгорели плечи от палящего солнца, а в воскресенье отморозил ноги из-за холода. Так шутят иркутяне о погоде в прошедшие выходные. Да, после нескольких дней долгожданной жары в город вновь вернулись похолодание и дождь. Поэтому, опять у всех горожан самый актуальный вопрос: когда вернется тепло? Синоптики уже знают ответ.

- Совсем скоро, - обнадеживает в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Потерпеть нужно всего один день. Во вторник, 8 июня сохранится облачная погода. На термометре прогнозируем до +22 градусов. Правда, пройдет кратковременный дождь, к вечеру возможна гроза.

Ну а в среду и четверг вновь выходим на работу в самой любимой летней одежде. Воздух в эти дни прогреется до +26, +27 градусов и без осадков. Правда, к вечеру четверга ожидается гроза. Пятница с +21 градусом на термометре, скорее выдастся дождливой. Ну а что нас ждет на длинных июньских выходных?

- В праздничный день 12 июня скорее всего, простоит облачная погода, - продолжает Юлия Янькова. – Поэтому, похолодает до +17. Возможен небольшой дождь.

13 июня примерно такая же картина. Самым жарким днем по прогнозу синоптиков станет понедельник, 14 июня, который нынче будет выходным. В Иркутске солнце припечет до +25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вода в реках Тулуна и Нижнеудинска поднимется до критических отметок (Подробности)