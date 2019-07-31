Наводнение в Тулуне: люди целыми днями смотрят на утонувший город

Это все уже было. В июне. Вдоль берега реки Ии стоят люди и смотрят, как мимо проплывают их дома. Потом эти дома сталкиваются у моста, образуя затор. Река с хрустом ломает их или выносит на острова. Так продолжалось день, два, три… Потом в город прибыли военные, строители, волонтеры. Закипела работа: растаскивали завалы, разбирали ставшие грудой бревен дома и сараи, очищали от мусора улицы, раздавали воду и хлеб. Детей отправили в летние лагеря, взрослых расселили в общежития, выдали матпомощь. В конце июля стихия нанесла второй удар… И снова наводнение в Тулуне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723055" frameborder="0"></iframe> Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13

Тулун замер в ожидании, когда спадет вода

- Город проснулся разделенным на две части - мост перекрыт. Пятиэтажки отражаются в обступившей их воде - получается трагикомическая пародия на Венецию, - рассказывает москвичка Анна Барне, занятая координацией поставок гуманитарки от нескольких благотворительных фондов. - Вода еще бежит из кранов, но ощутимо пахнет помойкой - видимо, водопровод вот-вот перекроют. Вода превысила отметку 10 метров. Это не повод для паники, она поднимается медленно и особо ничего не рушит. Да, собственно, паники и нет - многие уже вывезли из домов все, что могли, или вообще уехали к родственникам. Жители районов, расположенных в низине, эвакуировались. Они, конечно, расстроены: «Мы только что все просушили, стены покрасили, и вот опять…»

Никакой катастрофы в городе нет. Но… с утра горожане снова, как месяц назад, выстроились вдоль реки.

Жители города смотрели на Ию в июне 2019, когда шло первое наводнение.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

- По моему ощущению, полгорода почему-то стоит и смотрит, как вода прибывает. Какой в этом смысл - не очень понятно, - отмечают волонтеры.

Город словно замер в ожидании: когда вода спадет, когда можно будет снова восстанавливать нормальную жизнь?.. За эти дни число тех, кто готов покинуть свой город и уехать в другие районы области, возросло. Тем временем вода потихоньку, по 1 - 2 см в час, отступает. На 18.00 31 августа уровень реки Ии - ровно 11 метров. Главный городской мост, связывающий Красноярск и Иркутск, откроют, когда уровень реки будет около 9 метров ( смотрите схему объезда через Жигалово и Братск) . Ясно, что это произойдет не сегодня. И даже не 1 августа. А в ближайшие дни, согласно прогнозу, в городе дождь…

И так же глядят на реку в июле 2019, когда идет второе нводнение.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Кроме самого города, где заранее эвакуировали население из опасной зоны, которую заливало и месяц назад, в 9 селах и деревнях района попали под воду 250 домов. Наводнение в Тулуне безжалостно и жестоко.

Тонет не только Тулун

Тридцать городов и поселков попали в этот раз в зону бедствия. Залиты водой около 2 тыс. домов, в которых живут около 4 тыс. человек. Лишились надежд на урожай 2,5 тыс. семей - их участки оказались затопленными. Закрыта не только трасса Иркутск - Красноярск, но и еще 13 участков автодорог. Такую «жатву» уже собрала вторая волна наводнения в Иркутской области, которая накрыла регион ровно через месяц после первой, 27 июля. Наводнение в Иркутской области сейчас свирепствует не только на западе, но и на юге региона.

Не только жители Тулуна повторно пережили эвакуацию. Больше тысячи жителей Слюдянки, Байкальска, Большого Луга покинули свои дома. Список пострадавших от наводнения пополнил Куйтунский район.

- В поселке Ленинском река подтопила низины и огороды, жилые дома не пострадали, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - В Игнино подтоплено 48, в Октябрьском - 18, в селе Карымск - 8 жилых домов. В селе Уян из-за повышения уровня воды до отметок, близким к критическим, отрезано 22 дома. В деревню Красный Яр можно добраться только на вездеходе. В селе Кимильтей рано утром проведена эвакуация жителей одной из улиц, подтоплено четыре усадьбы.

Черемховский район также в списке пострадавших. Здесь бушует река Большая Белая. Она топит село Бельск и деревню Лохово. В Бельске под водой оказалось пять приусадебных участков, а в Лохове - четыре. подробнее >>>

Дальше все как обычно: людей эвакуировали в пункты временного размещения; те, кто мог, отправились к родственникам. В остальных территориях пока, что называется, обстановка без перемен.

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