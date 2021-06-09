На Байкале задержали браконьеров с восьмью рыболовными сетями. Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

Во время рейда сотрудников особо охраняемой природной территории и участковым полиции по Баргузинскому району в акватории Байкала были задержаны двое браконьеров с восьмью рыболовными сетями, успевшие выловить 17 особей хариуса. Об этом сообщает Заповедное Подлеморье.

Жители поселка Усть-Баргузин были пойманы с поличным – при выборке сетей. Ущерб от незаконной ловли составил 31 450 рублей. Орудия лова, рыба, а также моторная лодка «Казанка» с подвесным лодочным мотором Yamaha 40 изъяты.

- Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, - отмечают сотрудники нацпарка.

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