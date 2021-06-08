Полицейские задержали двух жителей Усть-Илимского района, ловивших щуку сетями во время нереста Фото: Виктория МИНАЕВА

Полицейские в Усть-Илимске поймали рыбаков-браконьеров с поличным. Они ловили щуку сетями во время нереста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Одного нарушителя задержали в поселке Седаново, - рассказывают в региональном МВД. – При помощи лодки и рыболовной сети кустарного производства он успел выловить 8 хвостов.

Ущерб от действий сибиряка составил около 15 тысяч рублей. Рыбу и сети у него изъяли. Теперь ему предстоит суд, возбужденно уголовное дело.

Запрет ловить рыбу во время нереста проигнорировал также еще один житель Усть-Илимского района. Его задержали во время рыбалки в заливе Черная речка. 39-летний мужчина поймал в свои сети 7 особей щуки.

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