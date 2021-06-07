Объехавшего по обочине пробку водителя автобуса нашли через соцсети в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Благодаря мониторингу нарушений правил дорожного движения в соцсетях сотрудникам ГИБДД удалось привлечь к ответственности водителя автобуса, который объехал затор на дороге по обочине, где ходят люди. Мужчина полностью признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД МУ МВД "Иркутское".

- В настоящее время водители автобусов привлечены к административной ответственности, а также с ними и представителями организаций проведены профилактические беседы, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что водитель общественного транспорта в этом году два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Иркутянин призвал автолюбителей соблюдать правила в неукоснительном порядке и помнить об ответственности перед другими участниками движения.

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