37 нетрезвых водителей задержали в прошедшую пятницу в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в прошедшую пятницу полиция задержала 37 водителей с признаками опьянения. 11 нарушителей сели нетрезвыми за руль повторно. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

- Сотрудники полиции также напоминают о наказании, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях России в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет за вождение в нетрезвом виде. В случае повторного правонарушения водителю грозит штраф на сумму в 50 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на три года, - рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские на постоянной основе и с регулярной периодичностью проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Это является одним из самых грубых и общественно опасных нарушений правил дорожного движения.

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