Движение транспорта будет закрыто в районе дома № 9а по улице Бабушкина с 7 по 11 июня в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Движение транспорта будет закрыто в районе дома № 9а по улице Бабушкина с 08:00 7 июня до 17:00 11 июня в Иркутске. Это связано с земляными работами по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта. Об этом сообщили в официальном аккаунте в "Инстаграм" Байкальской энергетической компании.

- Движение для автотранспорта по улицы Бабушкина – в направлении движения от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского будет закрыто в течение 4 дней в Иркутске, - уточнили в ведомстве.

Информацию о местах проведения ремонтных работ на дорогах областного центра можно узнать в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки". Автомобилистов просят планировать маршрут заранее с учетом временного перекрытия участков улиц города.

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