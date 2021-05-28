Движение по проезду Космический закроют почти на месяц в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске движение на протяжении всего проезда Космический будет запрещено с 5 июня по 10 июля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

- Это связано с проведением работ по ремонту проезжей части в рамках федерального проекта, - сообщили в ведомстве.

Водителей Иркутска просят заранее планировать маршрут с учетом временного перекрытия улиц в городе.

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