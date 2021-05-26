Движение по улице Верхняя Набережная ограничат летом в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение автомобилей по улице Верхняя Набережная временно ограничат в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- Ограничения проезда будет действовать в районе дома №164/3 по ул. Дальневосточная, - отмечают в мэрии.

Причина затруднений для водителей – строительство тепловых сетей. Специалисты обещают управиться в промежуток с 14 июня до 20 июля.

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