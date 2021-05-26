Движение по двум улицам Правобережного округа закроют на месяц в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Правобережном округе областного центра будет перекрыто движение сразу на двух улицах - Петрова и Марата. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- С 1 июня до 1 июля движение по улице Петрова на участке от улицы Николаева до улицы Трубецкого будет запрещено. Это связано с проведением земляных работ на тепловых сетях в районе дома № 20 по улице Петрова, - сообщили в ведомстве.

Что касается улицы Марата, там движение транспорта будет временно ограничено на участке от здания №10 до пересечения с улицей Чкалова. С 14 июня по 1 августа там пройдет строительство тепловых сетей.

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