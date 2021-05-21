Движение транспорта по улице Цесовская Набережная в Иркутске закроют на 4 месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Строительно-монтажные работы проведут на улице Цесовская. Там закроют движения транспорта почти на 4 месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- С 00.00 29 мая до 24.00 30 сентября будет запрещено движение по улице Цесовская Набережная на участке от улицы Сурикова, 25 до улицы Гаврилова.

Водителей просят заранее определять маршрут с учетом закрытия на ремонт отдельных участков дорог.

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