Движение по улице Каштаковская будет ограничено в Иркутске до 4 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! До 4 июня движение по улице Каштаковская в районе дома №74 будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на кабельной линии, - уточнили в ведомстве.

Водителей просят заранее планировать движение, учитывая временное перекрытие некоторых участков города.

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