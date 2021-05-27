Движение по улице Каштаковская будет ограничено в Иркутске до 4 июня
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Внимание, автомобилисты! До 4 июня движение по улице Каштаковская в районе дома №74 будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на кабельной линии, - уточнили в ведомстве.
Водителей просят заранее планировать движение, учитывая временное перекрытие некоторых участков города.
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