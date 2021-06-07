Два автомобиля столкнулись с ехавшей на вызов машиной скорой помощи в Братске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Братске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Сегодня около 11 часов Центральном районе города на перекрестке трассы "Вилюй" и улицы Курчатова столкнулись три автомобиля: "ВАЗ", "Мазда" и "ГАЗ" (скорая помощь). В результате аварии "ВАЗ" сбил дорожное ограждение и съехал в кювет. Водителю понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали в больницу с различными травмами, - рассказали в ведомстве.
В момент аварии машина скорой помощи ехала на вызов.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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